В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории региона была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом Богомаз написал в своём Telegram-канале.

© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза

По его словам, инцидент произошел в приграничном районе Брянской области.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы.

На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», – написал он.