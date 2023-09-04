В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Губернатор Брянской области заявил о пресечении попытки проникновения ДРГ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территории региона была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом Богомаз написал в своём Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в приграничном районе Брянской области.
«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны России в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы.
На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», – написал он.
Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. 31 августа в Центре общественных связей ФСБ также сообщили о пресечении попытки проникновения ДРГ в Брянской области.