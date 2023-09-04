В центре Москвы загорелся склад. Об этом пишет Telegram-канал «ТАСС.Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел недалеко от Ленинградского вокзала, по адресу Комсомольская площадь, 1а, строение 14, уточнил источник.

Собеседник агентства заметил, что площадь пожара уточняется.

По предварительной информации, неизвестный поджег мусор около пустого склада. Затем огонь перенесся на здание.