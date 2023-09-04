В Ярославской области арестовали мужчину за подготовку взрыва в частном доме

В Ярославской области суд вынес приговор мужчине, которого подозревают в подготовке взрыва в частном доме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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Суд заключил мужчину под стражу. В СИЗО он проведет два месяца.

Инцидент произошел в селе Никульское. Начальник ФСИН и еще несколько человек поспорили, после чего, по версии следствия, россиянин бросил боевую гранату в помещение, где находились остальные участники ссоры.