В Ярославской области арестовали мужчину за подготовку взрыва в частном доме

В Ярославской области кинувший в дом боевую гранату мужчина проведет в СИЗО 2 месяца
В Ярославской области суд вынес приговор мужчине, которого подозревают в подготовке взрыва в частном доме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Суд заключил мужчину под стражу. В СИЗО он проведет два месяца.
Инцидент произошел в селе Никульское. Начальник ФСИН и еще несколько человек поспорили, после чего, по версии следствия, россиянин бросил боевую гранату в помещение, где находились остальные участники ссоры.
После произошедшего все трое оппонентов были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Несмотря на то, что мужчина скрылся с места происшествия, его оперативно задержали.
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