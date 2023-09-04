Российские хакеры взломали серверы Польши и стран Прибалтики

Российские хакеры получили доступ к компьютерной структуре стран Прибалтики и Польши и в скором времени поделятся сведениями из взломанной базы данных. Об этом РИА Новости заявил представитель хакерской группы RaHDit.

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Российские хакеры взломали сайт МВД Латвии, где среди прочего были найдены письма, которые сотрудники министерства пересылали друг другу.

«В наших руках оказались не только списки личного состава, но у нас есть даже списки агентуры и лиц, сотрудничающих с МВД на конфиденциальной основе», — раскрыл подробности представитель RaHDit.

В результате операции хакеров была парализована работа сайтов органов государственной власти этих европейских стран, а также работы банков и транспортной инфраструктуры.

Ранее телеканал CNN сообщал, что российские хакеры массово атаковали мобильные устройства солдат украинской армии с целью украсть конфиденциальную информацию, которая может помочь Москве в специальной военной операции.