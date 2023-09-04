Москвичу во время прогулки с ребенком рассекли грудь косой из-за конфликта

В Москве сосед рассек мужчине грудь косой, когда тот гулял с ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел, когда пострадавший прогуливался с ребенком. Мужчина с сыном встретили соседа, выгуливающего собаку - животное попыталось наброситься на мальчика.

Из-за агрессии собаки в отношении ребенка между мужчинами начался конфликт, который дошел до рукоприкладства. Хозяин животного, вооружившись косой, рассек отцу мальчика грудь.