Москвичу во время прогулки с ребенком рассекли грудь косой из-за конфликта
В Москве сосед рассек мужчине грудь косой, когда тот гулял с ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент произошел, когда пострадавший прогуливался с ребенком. Мужчина с сыном встретили соседа, выгуливающего собаку - животное попыталось наброситься на мальчика.
Из-за агрессии собаки в отношении ребенка между мужчинами начался конфликт, который дошел до рукоприкладства. Хозяин животного, вооружившись косой, рассек отцу мальчика грудь.
После произошедшего пострадавший москвич самостоятельно вызвал скорую помощь - его госпитализировали в медицинское учреждение. По информации источника, после выписки из больницы мужчина по факту инцидента планирует обратиться в полицию.
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