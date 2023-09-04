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Москвичу во время прогулки с ребенком рассекли грудь косой из-за конфликта

В Москве сосед рассек мужчине грудь косой, когда тот гулял с ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Москвичу во время прогулки с ребенком рассекли грудь косой из-за конфликта
© РИА Новости

По данным источника, инцидент произошел, когда пострадавший прогуливался с ребенком. Мужчина с сыном встретили соседа, выгуливающего собаку - животное попыталось наброситься на мальчика.

Из-за агрессии собаки в отношении ребенка между мужчинами начался конфликт, который дошел до рукоприкладства. Хозяин животного, вооружившись косой, рассек отцу мальчика грудь.

После произошедшего пострадавший москвич самостоятельно вызвал скорую помощь - его госпитализировали в медицинское учреждение. По информации источника, после выписки из больницы мужчина по факту инцидента планирует обратиться в полицию.

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