Иностранец устроил интимную фотосессию жительнице Тюмени и попытался ее изнасиловать

В Тюмени осудили иностранца за ряд насильственных преступлений в отношении местной жительницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Как стало известно, 20 июня 2022 года 47-летний Рахимжон Ибрагимов провел в компании россиянки в общежитии на улице Бабарынка. В комнате оставался сожитель женщины, который после нескольких часов застолья заснул, а его возлюбленная отправилась в магазин за очередной порцией алкоголя вместе с малознакомым гостем.

На суде он рассказал, что на обратном пути его спутница стала терять над собой контроль и видеть галлюцинации. Странного поведения женщины гражданин Узбекистана терпеть не стал и выслушивать ее истории об "эльфах и духах" не захотел, поэтому ударил новую знакомую ладонью по щеке.

Далее он решил воспользоваться слабостью женщины и предложил ей интимную фотосессию на телефон. Та якобы дала согласие и самостоятельно сняла джинсы и нижнее белье. Однако съемка быстро перешла к иным действиям сексуального характера, а закончилась покушением на изнасилование и угрозами от мужчины за отказ вступить с ним в половую связь.

В итоге с места преступления пострадавшая убежала в одной толстовке. Ранним утром в этом виде она перелезла через забор какой-то организации и рассказала охраннику о произошедшем. Сторож вызвал полицию и снабдил девушку одеждой.