Утопившая 10-месячную дочь россиянка свела счеты с жизнью

В Ярославле 35-летняя женщина, которая утопила 10-месячную дочь, свела счеты с жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

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Сейчас следователи начали проверку. По данным пресс-службы, женщину доставили из СИЗО в больницу, где она и умерла.

14 июля следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ в отношении местной жительницы, которая утопила 10-месячную дочь в реке Которосль. Ее отправили под стражу.