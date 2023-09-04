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В Петербурге суд назначил наказание иностранцам, похищавшим своих соотечественников

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор шестерым иностранцам, которые входили в этническую ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

В Петербурге осудили шестерых участников этнической ОПГ за похищение людей
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Правоохранители признали граждан виновными. В суде удалось доказать, что осужденные в 2020 году похищали своих соотечественников.

Всех шестерых приговорили к лишению свободы на срок от двух до пяти лет. Это время они проведут в колонии строгого режима. Одного из них освободили, так как он длительное время пробыл под стражей.

Помимо этого, иностранцев признали виновными в вымогательстве более 3 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, фигурантов задержали еще в 2021 году. По версии следствия, граждане КНР похищали своих соотечественников, которые учились в вузах города, после чего под предлогом возвращения вымышленного долга избивали.

Ранее в Калининграде мигрант похитил 16-летнюю девушку, так как хотел увезти ее в Узбекистан и жениться.

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