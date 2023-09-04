Россиянка, ходившая два года с марлей в животе, отсудила компенсацию

Калининградка, ходившая два года с марлей в животе, отсудила компенсацию
Жительница Калининграда отсудила у врачей компенсацию за оставленную в ее животе во время операции салфетку. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
Врачи ЦГБ во время удаления матки оставили внутри 66-летней женщины марлевую салфетку. С болями пациентка обратилась к врачам другой больницы, которые начали лечить ее от онкологии. Когда врачи все же нашли настоящую причину болей, женщине провели операцию, на которой вместе с инородным предметом пришлось удалить 30 см кишечника.
Женщина подала на медиков в суд в требованием получить компенсацию морального вреда. Центральный суд Калининграда присудил ей 70 тыс. рублей, но пациентка не согласилась с этим решением и обжаловала его. Областной суд постановил, что медики должны выплатить пострадавшей 400 тыс. рублей.