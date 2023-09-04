Россиянка, ходившая два года с марлей в животе, отсудила компенсацию

Жительница Калининграда отсудила у врачей компенсацию за оставленную в ее животе во время операции салфетку. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Врачи ЦГБ во время удаления матки оставили внутри 66-летней женщины марлевую салфетку. С болями пациентка обратилась к врачам другой больницы, которые начали лечить ее от онкологии. Когда врачи все же нашли настоящую причину болей, женщине провели операцию, на которой вместе с инородным предметом пришлось удалить 30 см кишечника.