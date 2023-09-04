Минобороны Турции: деталь F-4 упала на автостоянку в Анкаре

Истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom ВВС Турции совершал плановый полет. Во время миссии часть самолета оторвалась и рухнула на открытую автостоянку в турецкой столице, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В ведомстве уточнили, что падение части истребителя произошло по неизвестной причине.

Деталь, заметили в пресс-службе, упала на открытую стоянку, принадлежащую нефтяной компании TPAO. Повреждения получили два автомобиля.

О пострадавших не сообщается. Самолет после инцидента успешно приземлился на аэродром в Эскишехире.

Военные эксперты полагают, что истребитель «потерял» подвесной топливный бак во время выполнения полёта.