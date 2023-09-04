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Россиянин пытался незаконно провезти из Дубая часы Rolex на 10 миллионов рублей

Пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщает, что у жителя Казани были обнаружены часы Rolex на сумму в десять миллионов рублей, которые тот пытался незаконно провезти из Дубая. Об этом пишет РИА «Новости».

В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей
© РИА Новости

Отмечается, что шесть наручных часов Rolex были спрятаны под одеждой.

«Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей», – рассказали в таможенном ведомстве.

Там также добавили, что в отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статьям «контрабанда стратегически важных товаров», а также «уклонение от уплаты таможенных платежей».

Нарушитель был остановлен на «зелёном» коридоре во время личного досмотра – мужчина примотал часы к животу и ногам с помощью скотча. Помимо швейцарских часов, у него были изъяты пластиковые фирменные карты, а также визитницы с наименованием и серийными номерами изделий. Позже таможенники установили, что все часы являлись оригинальными Rolex из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы.

Ранее россиянин пытался незаконно провезти ювелирные изделия на сумму около 2 миллионов рублей.

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