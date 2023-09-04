В Казани у туриста из Дубая изъяли часы Rolex на десять миллионов рублей

Пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщает, что у жителя Казани были обнаружены часы Rolex на сумму в десять миллионов рублей, которые тот пытался незаконно провезти из Дубая. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что шесть наручных часов Rolex были спрятаны под одеждой.

«Шесть наручных часов Rolex общей стоимостью десяти миллионов рублей обнаружили татарстанские таможенники под одеждой пассажира, прибывшего в Казань авиарейсом из Дубая. Таким образом нарушитель пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере трех миллионов рублей», – рассказали в таможенном ведомстве.

Там также добавили, что в отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статьям «контрабанда стратегически важных товаров», а также «уклонение от уплаты таможенных платежей».

Нарушитель был остановлен на «зелёном» коридоре во время личного досмотра – мужчина примотал часы к животу и ногам с помощью скотча. Помимо швейцарских часов, у него были изъяты пластиковые фирменные карты, а также визитницы с наименованием и серийными номерами изделий. Позже таможенники установили, что все часы являлись оригинальными Rolex из нержавеющей стали и сплава золота 750 пробы.