Обвиняемый в разбое попытался сбежать из сургутского СИЗО

В Сургуте 43-летний арестованный мужчина попытался сбежать из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

По данным ведомства, фигурант пожаловался на боль в правом плече и попросил отвезти его на рентген. Просьбу мужчины удовлетворили: вечером под конвоем его повезли в городскую клиническую травматологическую больницу. Однако когда врач вышел из кабинета, чтобы сделать снимок, россиянин убежал. На улице его настигли конвоиры, но тогда мужчина стал бить сотрудника заточкой в плечо. Фигуранта удалось остановить.