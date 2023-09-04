В Оренбурге произошел пожар на складе металлоконструкций

"На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на складе металлоконструкций на улице Беляевской. Огонь также затронул кровлю соседнего здания. <…> Предварительная площадь пожара - 300 кв. м, пострадавших нет, ситуация под контролем", - говорится в сообщении. Пожарным удалось остановить распространение огня.