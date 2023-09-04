В Оренбурге произошел пожар на складе металлоконструкций
Склад металлоконструкций загорелся в Оренбурге, огонь также затронул кровлю соседнего здания. Пожарные остановили распространение огня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на складе металлоконструкций на улице Беляевской. Огонь также затронул кровлю соседнего здания. <…> Предварительная площадь пожара - 300 кв. м, пострадавших нет, ситуация под контролем", - говорится в сообщении. Пожарным удалось остановить распространение огня.
Позднее открытое горение ликвидировали, продолжается разбор конструкций, сообщили в МЧС.
"Согласно оперативным данным, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре. На месте продолжаются работы по дотушиванию и разбору конструкций", - сообщили в управлении.
В ходе разведки звенья газодымозащитной службы обнаружили на складе газовые баллоны. Их вынесли из здания, добавили в управлении.