Москвич продал машину бывшей жены, пока она находилась в кризисном центре

Житель столицы продал автомобиль супруги, якобы выкупив его у нее за 1 рубль, и получил 1,2 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Как рассказала пострадавшая, ее бывший 54-летний муж решил после тяжелого бракоразводного процесса поправить свое материальное положение, распродав ее имущество без ее ведома. Так случилось с автомобилем Hyundai, который женщина купила себе в 2018 году.

Впоследствии москвичка столкнулась с домашним насилием, и стала считать своего супруга домашним тираном после того, как он в состоянии опьянения угрожал семье и не давал никому выходить из квартиры, фактически удерживая близких в заложниках. Пострадавшая обратилась в полицию, но там ей в возбуждении уголовного дела отказали.

В 2022 году женщина решила развестись и ушла из дома с детьми. Какое-то время они жили в кризисном центре жертв домашнего насилия, а затем у знакомого. В августе россиянка узнала, ознакомившись с материалами бракоразводного дела, что муж продал ее машину.