Россиянин задержан по делу о крупном мошенничестве в Таиланде

Гражданин России задержан на острове Самуи по подозрению в причастности к деятельности телефонных мошенников, базирующихся в Камбодже. Об этом пишет Bangkok Post.

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По информации издания, постановление на задержание россиянина Даниила Алдуненкова было выдано судом провинции Сураттхани, к которой относится Самуи, 31 августа. Он был арестован в отеле Panorama.

Полиция подозревает россиянина в причастности к деятельности группы мошенников, использующих телефонные сети и интернет для выманивания денег у жителей Таиланда. В том числе его обвиняют в передаче банковских счетов и электронных карт посторонним лицам для использования в мошеннических целях.

По данным полиции, именно деятельность этой мошеннической сети стала причиной трагедии в таиландской провинции Самутпракан. Там 41-летний мужчина, после того как его семья лишилась взятых в кредит денег, убил жену и двоих детей, а затем совершил неудачную попытку суицида.

В консульском отделе посольства России в Таиланде ТАСС заявили, что от правоохранительных органов информации по этому делу пока не поступало, как и обращений о предоставлении консульской помощи.