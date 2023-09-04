Кардиолога клиники «Шарите» обвинили в двойном убийстве

Прокуратура Берлина предъявила обвинение в убийстве двух пациентов 56-летнему кардиологу всемирно известной клиники Charite («Шарите»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении подчеркивается, что объявление предъявлено в окружном суде Берлина «по двум пунктам в коварном убийстве из низменных мотивов». В соучастии также обвиняют 39-летнюю медсестру.

Как установили обвинители, 22 ноября 2021 года медик приказал четырем медсестрам остановить успешно проводимую реанимацию 73-летнего мужчины. После этого он потребовал от медсестры ввести пациенту смертельную дозу седативного препарата. Однако потерпевший не скончался и тогда врач поручил ввести еще одну дозу, которая стала смертельной. Другое убийство произошло 23 июля 2022 года. Тогда обвиняемый ввел 73-летней женщине несколько доз седативного препарата. В результате она скончалась.