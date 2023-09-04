Тюменца объявили в розыск из-за долга по алиментам на четыре миллиона рублей

Неплательщик алиментов вынужден скрываться после того, как его задолженность превысила 4 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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Калининский районный суд заочно лишил жителя Тюмени права на управление машиной. Алименты россиянин не выплачивал с 2013 года. Таким образом, мужчина задолжал своему ребенку и бывшей супруге более 4 млн руб.

В результате в суд с административным иском в отношении неплательщика обратилась судебный пристав-исполнитель.