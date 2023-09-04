В Ярославле грузовая машина наехала на пожилую женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Инцидент произошел на перекрестке Авиаторов — 3-я Яковлевская. Судя по видео, автомобиль остановился, не доезжая пешеходного перехода, чтобы пропустить пересекающих дорогу людей. Когда машина тронулась с места, водитель не заметил появившуюся перед капотом женщину и наехал на нее.

Проехав около 50 метров, машина остановилась. Бабушка осталась жива. О ее состоянии не сообщается.