В Сарове заведующая психдиспансером отдала мошенникам 10 млн рублей

В Нижегородской области телефонные мошенники убедили заведующую психоневрологическим диспансером перевести им все накопления. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

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Заведующая психдиспансером из Сарова поверила мошенникам после телефонного звонка, мужчина представился главным врачом диспансера и сообщил, что сейчас на мобильный женщины позвонят сотрудники Центробанка, эту информацию он попросил не разглашать.

Женщина выслушала аферистов, которые сообщили ей, что неизвестные якобы оформили на нее крупный кредит и в ближайшее время с ее банковских карт спишутся все средства, чтобы этого избежать, ей нужно перевести деньги на «безопасный» счет.

Доверчивая женщина перевела по указанным мошенниками реквизитам 4,5 миллиона рублей личных накоплений, но этого оказалось мало. В течение недели она заняла у знакомых еще пять миллионов рублей и таким же образом перевела деньги.