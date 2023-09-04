В Липецке мужчина получил ожоги из-за взрыва казана с борщом

Липчанин готовил борщ на природе в афганском казане, огнеупорная посуда взорвалась, мужчина получил множественные ожоги. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Выяснилось, что мужчина готовил блюдо в афганском казане, который неожиданно взорвался, пострадавшего обдало горячим супом. У мужчины обожжены туловище, рука, промежность и бедра, у него диагностированы ожоги второй и третьей степени.