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Житель Липецка получил ожоги из-за взорвавшегося казана с кипящим борщом

Липчанин готовил борщ на природе в афганском казане, огнеупорная посуда взорвалась, мужчина получил множественные ожоги. Об этом сообщает портал Gorod 48.

В Липецке мужчина получил ожоги из-за взрыва казана с борщом
© Газета.Ru

Инцидент произошел 3 сентября, в ожоговый центр был доставлен 35-летний житель Липецка, обварившийся кипящим борщом.

Выяснилось, что мужчина готовил блюдо в афганском казане, который неожиданно взорвался, пострадавшего обдало горячим супом. У мужчины обожжены туловище, рука, промежность и бедра, у него диагностированы ожоги второй и третьей степени.

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