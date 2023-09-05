В Челябинске мобилизованного отправили в тюрьму за дезертирство

По данным следствия, в ноябре командование отпустило военного в увольнение, после которого он не вернулся в воинскую часть, а начал скрываться в съемной квартире в Челябинске. Мужчина нашел работу и получил новый паспорт, обманув сотрудников правоохранительных органов и сказав им, что старый документ он потерял. Мобилизованного нашли в апреле и доставили в военную комендатуру, после чего над ним прошел суд.