Мужчина жестоко убил прохожего после уличной ссоры в Подмосковье

В Подмосковье мужчина жестоко убил прохожего после уличной ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области в понедельник, 4 сентября.

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По данным ведомства, преступление произошло на Лесной улице в городе Химки. Между собой поссорились незнакомые мужчины. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из оппонентов достал нож и несколько раз ударил им другого в шею и туловище. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сообщение о преступлении поступило патрулю Росгвардии. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело.