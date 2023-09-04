В Липецке арестовали полицейского за ложный донос о подброшенном наркотике

Октябрьский суд Липецка арестовал на два месяца 30-летнего сотрудника полиции, который подозревается в передаче коллегам ложного доноса о наркотике и непринятии мер для предотвращения преступления. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Липецкой области.

"Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 30-летнему подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, совершенное в отношении несовершеннолетнего). <...> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области сообщала, что в Липецке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который сообщил коллегам ложную информацию об обнаруженном у 17-летней девушки наркотике. Эту информацию ему передал знакомый, который после ссоры с девушкой сам подбросил ей наркотик.