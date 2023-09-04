Россиянин со сломанной ногой ударил сотрудницу полиции и попал под статью

В Железногорске-Илимском ( Иркутская область ) следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия к представителю власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 августа мужчина вызвал скорую с жалобой на то, что у него сломана нога, но при этом не позволял врачам осмотреть ее и вел себя агрессивно. Вместе с медиками на вызов приехали наряд Росгвардии и участковый уполномоченным полиции. Находясь рядом с участковым, больной начал оскорблять сотрудницу полиции, а затем ударил ее в область спины. Пока расследование дела продолжается.