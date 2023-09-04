Силовики предотвратили теракт в Калужской области

В Калужской области силовики предотвратили теракт на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, сотрудники обнаружили два взрывных устройства, заложенных на опорах ЛЭП. Они находились на высоте двух метров около деревни Ивочка. Специалисты обезвредили взрывные устройства и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что мощность устройств — 100 грамм в тротиловом эквиваленте. Это аналоги С-4 иностранного производства. Опасные предметы должны были взорваться по таймеру 5 сентября.