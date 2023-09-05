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Состояние пострадавшего в Батайске участника СВО ухудшилось

Брат участника СВО, пострадавшего в результате нападения в городе Батайске Ростовской области, рассказал RT, что состояние его родственника ухудшилось.

Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось
© РИА Новости

«Кровь стала гуще, обезболивающие не помогают, голову поднять не может. Похоже на заражение крови. Состояние шоковое прошло, уколы не работают, что делать — не знаем», — поделился он.

2 сентября 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе. Там к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО, а после его и вовсе повалили с ног и открыли по нему стрельбу из травматического пистолета. У него на теле 13 ранений от резиновых пуль. При этом одна из пуль попала в голову.

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