Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

2 сентября 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе. Там к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО, а после его и вовсе повалили с ног и открыли по нему стрельбу из травматического пистолета. У него на теле 13 ранений от резиновых пуль. При этом одна из пуль попала в голову.