В Испании во время сильных дождей погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей, обрушившихся в ночь на понедельник на северные и центральные районы Испании вследствие урагана "Дана". Об этом сообщила газета ABC.

По ее данным, в автономных сообществах Мадрид, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Страна Басков и Риоха повреждены линии электропередачи, затруднено движение на автотрассах вследствие затопления туннелей.

Закрыты несколько линий мадридского метро в результате подтопления станций, прекращено железнодорожное сообщение между Мадридом и южными районами страны.

"Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлено движение по маршрутам Мадрид - Андалусия и Мадрид - Толедо", - проинформировало железнодорожное предприятие Adif.