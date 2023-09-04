В порту Петербурга таможенники обнаружили партию кокаина на 100 млн рублей

"Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен во взаимодействии с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду 8 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.