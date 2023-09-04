В Москве задержали подозреваемого в краже из квартиры Рутберг

Задержан мужчина, подозреваемый в ограблении квартиры народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что злоумышленники взломали замок в квартире Рутберг на Смоленской-Сенной площади в Москве, забрав оттуда деньги и ценные вещи. При этом сама актриса в этот момент находилась на гастролях в Иркутске.

Подозреваемого в краже 2,4 млн рублей задержали в Москве. Преступником оказался 36-летний мужчина, пояснил источник РЕН ТВ.

«По подозрению в краже задержан мужчина 1986 года рождения. Квартира актрисы обычно была подключена к системе охраны. Однако в день отъезда Рутберг ее не ставили на охрану», - пояснил источник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов также ведут поиски домработницы артистки, которая пропала сразу после ограбления. Сама Рутберг, вернувшаяся в Москву, отказалась комментировать ситуацию, заявив, что «неважно себя чувствует».