Обманутый мошенниками пенсионер лишился квартиры в Москве

Обманутый телефонными мошенниками пенсионер лишился квартиры на юге Москвы и почти 2 млн руб.
Телефонные мошенники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов и банка, лишили пенсионера сбережений и двухкомнатной квартиры на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«82-летнему пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что со счета пенсионера происходит списание денежных средств. После этого злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, обманным путем узнали у пострадавшего обо всех имеющихся у него банковских вкладах», – пояснили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, после этого злоумышленники сообщили потерпевшему, что ему необходимо снять все деньги со счетов и передать наличные водителю, который сопроводит до банка и сообщит реквизиты якобы безопасного счета. Под руководством мошенников, которые были непрерывно на связи, мужчина несколько раз снимал деньги и переводил на переданные ему счета.
«Затем мужчине сообщили, что «черные риэлторы» пытаются завладеть его двухкомнатной квартиру в 4-м Рощинском проезде, и чтобы предотвратить преступные действия, нужно ее срочно продать якобы подставному лицу. При этом мошенники постоянно координировали действия мужчины, говорили, какие документы необходимо собрать и какие действия предпринять. Введенный в заблуждение пенсионер продал квартиру за 12,4 млн руб.», – добавили в надзорном ведомстве.
После продажи жилища злоумышленники проинструктировали пожилого мужчину, как обменять вырученные деньги на криптовалюту и перевести ее на указанные реквизиты, что потерпевший и сделал.
«Мошенники заверяли мужчину, что все деньги будут находиться на безопасных счетах, а факт продажи квартиры является номинальным и он может в ней проживать как законный владелец. Однако спустя несколько дней потерпевшему поступило уведомление от нового собственника, а злоумышленники перестали выходить на связь и он понял, что стал жертвой мошенничества. Ущерб составил более 14,3 млн руб.», – подчеркнули в прокуратуре.