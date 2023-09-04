Обманутый мошенниками пенсионер лишился квартиры в Москве

«Мошенники заверяли мужчину, что все деньги будут находиться на безопасных счетах, а факт продажи квартиры является номинальным и он может в ней проживать как законный владелец. Однако спустя несколько дней потерпевшему поступило уведомление от нового собственника, а злоумышленники перестали выходить на связь и он понял, что стал жертвой мошенничества. Ущерб составил более 14,3 млн руб.», – подчеркнули в прокуратуре.