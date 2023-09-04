В Москве задержали подозреваемого в краже из квартиры Рутберг

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже денег и драгоценностей из квартиры народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Подозреваемый в проникновении в квартиру Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади и хищении денег задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается местоположение домработницы артистки, которая может быть причастна к происшествию.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что неизвестные злоумышленники взломали замок в квартире Рутберг и похитили деньги и драгоценности. Предварительно, речь шла о нескольких миллионах рублей. Рутберг находилась в Иркутске.