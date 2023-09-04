В Челябинске женщина погибла, выпав из окна

В Челябинске женщина скончалась, выпав из окна квартиры. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

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«Выпавшую женщину экстренно доставили в городскую больницу №9. Там ее начали оперировать. Но травмы были серьезные. Усилия врачей не принесли желаемого результата», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщине на момент смерти был 51 год. Она выпала из окна седьмого этажа, получив серьезные травмы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.