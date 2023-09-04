После избиения и стрельбы в участника СВО под Ростовом возбудили дело

В ходе конфликта, произошедшего возле кафе в Батайске Ростовской области, неизвестный выпустил в участника специальной военной операции (СВО) 12 пуль из травматического оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, рассказал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Все произошло в ночь на 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер». В местных соцсетях появилась информация, что толпа избила молодого человека, который проходил службу в зоне спецоперации. Один из участников конфликта применил травматическое оружие, выстрелив в военного несколько раз. Позднее в полиции уточнили, что было совершено 12 выстрелов.

Стрелявший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Пострадавший военный от медицинской помощи отказался.