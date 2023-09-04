Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими задержали изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, сотрудники ведомства задержали гражданина Украины 1968 года рождения. Мужчина действовал на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как выяснили специалисты, злоумышленник передал исполнителям «несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — «Террористический акт», передает ТАСС.

29 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинского формирования готовился совершить теракт. Также мужчина планировал вступить в батальон «Азов»*

Кроме того, ФСБ по Луганской народной республике задержала местную жительницу, которая передавала Украине сведения о пунктах размещения военнослужащих Народной милиции ЛНР и ВС РФ.