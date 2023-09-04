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Мужчина подорвался на гранате в Белгородской области

В Белгородской области мужчина подорвался на гранате. По информации Telegram-канала SHOT сообщает, он сам привел снаряд в действие во дворе своего дома

Мужчина подорвался на гранате в Белгородской области
© News.ru

Инцидент произошел сегодня ночью в поелке Комсомольский. SHOT пишет, что 38-летний местный житель был сильно пьян, когда взял в руки РГД-5. В результате детонации он получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга, из-за чего был госпитализирован.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда у белгородца граната. Мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.