Мужчина подорвался на гранате в Белгородской области

В Белгородской области мужчина подорвался на гранате. По информации Telegram-канала SHOT сообщает, он сам привел снаряд в действие во дворе своего дома

Инцидент произошел сегодня ночью в поелке Комсомольский. SHOT пишет, что 38-летний местный житель был сильно пьян, когда взял в руки РГД-5. В результате детонации он получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга, из-за чего был госпитализирован.