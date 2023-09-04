Пятерых лжериелторов будут судить по делу о хищении 800 тыс. руб. у москвичей

«Злоумышленники размещали в сети интернет объявления об оказании услуг по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилых помещений. Далее с потерпевшими гражданами, которые обращались за указанной услугой, заключали договоры, используя для совершения преступлений реквизиты различных индивидуальных предпринимателей. Получив денежные средства, соучастники обязательства по договору не выполняли и переставали выходить с потерпевшими на связь. От действий мошенников пострадали свыше 50 граждан, а сумма общего материального ущерба составила более 800 тыс. руб.», – рассказал Васенин.