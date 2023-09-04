Пятерых лжериелторов будут судить по делу о хищении 800 тыс. руб. у москвичей

Пятерых лжериелторов будут судить по делу о хищении 800 тыс. руб. у 50 граждан в Москве
Тверской районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых обвиняемых в хищениях денег более чем у 50 граждан под видом оказания риелторских услуг. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Злоумышленники размещали в сети интернет объявления об оказании услуг по поиску и гарантированной сдаче в аренду жилых помещений. Далее с потерпевшими гражданами, которые обращались за указанной услугой, заключали договоры, используя для совершения преступлений реквизиты различных индивидуальных предпринимателей. Получив денежные средства, соучастники обязательства по договору не выполняли и переставали выходить с потерпевшими на связь. От действий мошенников пострадали свыше 50 граждан, а сумма общего материального ущерба составила более 800 тыс. руб.», – рассказал Васенин.
Он добавил, что преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками экономической полиции. В отношении пятерых участников организованной группы возбуждено 52 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которые были соединены в одно производство.
«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – отметил представитель ведомства.