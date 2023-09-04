Пятилетний мальчик организовал побег из детского сада в Красноярске

Пятилетний мальчик из Красноярска организовал побег из детского сада. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел утром, когда воспитательница вывела детей погулять. Мальчик покинул территорию через калитку, позвонив в домофон. Охранник открыл калитку, предположив, что выходят родители. Ребенок находился один среди частных домов и оживленных дорог около часа пока его не заметила проезжающая мимо женщина. Она передала ребенку правоохранителям.

— Такая безалаберность создала реальную угрозу жизни и здоровью малолетнего, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет. Также возбуждено административное дело в отношении заведующей за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации.