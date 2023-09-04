На Камчатке мачеха три года избивала пасынка за плохие оценки

В Тигильском районе Якутии будут судить местную жительницу, которая в течение трех лет истязала несовершеннолетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
31-летнюю жительницу Тигильского района обвинили в истязании ее 13-летнего пасынка, три года женщина систематически избивала ребенка за плохие оценки в школе.
Когда факты истязания ребенка подтвердились, в отношении мачехи было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемая лишь частично признала свою вину.
Обвинительное заключение по уголовному делу передано в суд, по статье о побоях женщине может грозить до трех лет лишения свободы.
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