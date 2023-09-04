На Камчатке мачеха три года избивала пасынка за плохие оценки

В Тигильском районе Якутии будут судить местную жительницу, которая в течение трех лет истязала несовершеннолетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

31-летнюю жительницу Тигильского района обвинили в истязании ее 13-летнего пасынка, три года женщина систематически избивала ребенка за плохие оценки в школе.

Когда факты истязания ребенка подтвердились, в отношении мачехи было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемая лишь частично признала свою вину.