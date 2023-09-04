Жителей Усть-Камчатского района Камчатки предупредили о пеплопаде

"По спутниковым данным зарегистрирован подъем ветром ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч, сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 110 км на восток от вулкана. Существует вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении администрации района в телеграм-канале.

В этом году Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля. Тогда высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в поселках Майский и Козыревск. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. 22 апреля в Усть-Камчатском районе был введен режим ЧС.