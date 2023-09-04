Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали на вылет и прилет, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

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В Шереметьево задерживаются восемь рейсов, в Домодедово — 11, еще четыре отменили.

По данным на 2:22 по московскому времени во Внуково задержаны четыре рейса, столько же отменено. Причины не уточняются.

Накануне, 3 сентября, как минимум 20 рейсов были отменены и еще девять задержано в московских аэропортах. В частности, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса, шесть отменили.