Пропавшую больше месяца назад россиянку нашли мертвой

В Свердловской области нашли мертвой 38-летнюю жительницу Сургута Юлию Истомину, которая пропала 26 июля. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

© Газета.Ru

«Найдена. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске! Наши соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

В течение месяца сотрудники полиции и поисковики отряда «ЛизаАлерт» разыскивали Истомину.

До этого пропавшего в Забайкалье 11-летнего мальчика нашли живым. Мальчика обнаружил наряд полиции, патрулировавший центр Читы.

В конце августа сообщалось, что армянские спасатели нашли туристов из России, которые вечером 26 августа отправились в поход в горно-лесистой местности республики и заблудились.

До этого был найден живым пропавший экс-гитарист и сооснователь российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Сообщалось, что музыкант ушел из дома 22 августа и не вернулся.