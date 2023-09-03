В Подмосковье мужчину убили из-за сделанного замечания

Пьяный мужчина насмерть зарезал ножом гулявшего с женой жителя Химок: ему не понравилось, что прохожий сделал замечание за его поведение, пишет Telegram-канал SHOT. Подозреваемого задержали приехавшие к месту расправы сотрудники полиции, устанавливаются детали произошедшего.

Убийство произошло на улице Лесной в микрорайоне Велтон Парк Новая Сходня. Там 44-летний житель Химок и его жена гуляли по парку, где они увидели пьяного 32-летнего жителя, который матерился и распивал спиртное.

Мужчина сделал ему замечание, на что в ответ получил несколько ударов ножом в шею и в тело. Последний удар был настолько сильным, что нож сломался, а лезвие осталось в теле жертвы.

SHOT уточняет, что 32-летний обвиняемый — уроженец Краснодарского края — был судим за кражу.

Ранее жительница Перми ударила ножом собутыльника за то, что он вылил водку в раковину. Женщина ранила знакомого в шею и грудь. После случившегося россиянка вызвала скорую помощь и полицию. Когда на место произошедшего приехал участковый, женщина передала ему нож и дала признательные показания.