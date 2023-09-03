Россиянин организовал в квартире наркоплантацию

Сотрудники полиции обнаружили в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области подпольную наркоплантацию. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в группе во «ВКонтакте».

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49-летний россиянин организовал ее прямо в квартире дома 21 по Социалистической улице. 1 сентября к нему пришли с обыском, опергруппа изъяла пять кустов марихуаны, девять упаковок из полимерных пакетов с растительным веществом зеленого цвета, стеклянную банку с аналогичным содержимым и различное оборудование для культивирования конопли.

Экспертиза показала, что в полимерных пакетах были наркотики. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.