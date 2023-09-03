Под Ростовом избили и ранили из травмата участника СВО

Участника спецоперации избили и ранили в Батайске (Ростовская область) после того, как он вернулся с фронта. Все произошло после словесной перепалки возле кафе «Клевер», который находится в Парке культуры и отдыха имени Владимира Ленина, сообщают местные паблики.

«Участника СВО сегодня ночью избили и постреляли из травматического пистолета в центральном парке. <…> Кто-то из шайки отвел Вячеслава за ларек, где узнав о том, что Вячеслав участник СВО, начал оскорблять его по национальному признаку и критиковать СВО. После этого он выпустил две обоймы из травматического пистолета в участника спецоперации», — передает группа в социальной сети Вконтакте «Мой Батайск».

Конфликт развернулся около кафе «Клевер». Вячеслав мирно гулял с девушкой, после чего он встретился с парнем. Завязался разговор. В один момент из кафе выбежали несколько человек кавказской национальности, они стали избивать Вячеслава. Спустя время один из группы выстрелил по участнику спецоперации из травмата.

После всей истории Вячеслав был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи нашли у него 12 пулевых ранений, одно из которых повредило мозг.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Ростовской области и СУ СКР по Ростовской области. Ответ ожидается.