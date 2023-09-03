В Ярославской области в доме прогремел взрыв

В Ярославской области полиция задержала по горячим следам мужчину, который устроил взрыв в частном доме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в деревне Никульское вечером в субботу, 2 сентября.

По предварительным данным, 47-летний мужчина приревновал свою жену и пришел выяснять отношения, прихватив с собой нож и два взрывных устройства.

Один боеприпас удалось отнять, второй все же взорвался. Ранения получили двое мужчин и женщина. Все пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе пояснили, что после поступления звонка о взрыве был введен в действие план «Перехват». В ходе его был задержан мужчина 1975 года рождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).