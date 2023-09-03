50-летняя женщина ударила ножом пассажира метро Петербурга
В метро Петербурга 50-летняя женщина ударила молодого человека канцелярским ножом. Пострадавшему пришлось обращаться в больницу. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения станции метро Гражданский проспект.
Потерпевший, 26-летний Олег рассказал, что заходил на эскалатор на выход из метро, когда в него «врезалась нервная женщина лет 50-ти». Она быстро отскочила и стала испуганно смотреть на Олега. В вестибюле парень решил извиниться и окликнул обогнавшую его женщину. Он поинтересовался, всё ли в порядке, дотронулся до её плеча и получил удар ножом в висок.
Хлынула кровь, нападавшая начала кричать «Помогите!» К ним подошли сотрудники метро, которым Олег изложил данную версию конфликта.
Пострадавшего отправили в больницу, где наложили шесть швов. Олег планирует написать заявление в полицию и возместить моральный ущерб в суде.
Ранее психиатр высшей категории заявил, что «осеннее обострение» - спорное понятие.