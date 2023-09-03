Женщина ударила ножом пассажира метро Петербурга

Потерпевший, 26-летний Олег рассказал, что заходил на эскалатор на выход из метро, когда в него «врезалась нервная женщина лет 50-ти». Она быстро отскочила и стала испуганно смотреть на Олега. В вестибюле парень решил извиниться и окликнул обогнавшую его женщину. Он поинтересовался, всё ли в порядке, дотронулся до её плеча и получил удар ножом в висок.