В Аргентине найдена мертвой приехавшая в страну рожать россиянка

В Аргентине найдена мертвой жительница Уфы, который приехала туда рожать. Ее супруг утверждает, что у нее была послеродовая депрессия. Женщина выпала из окна вместе с ребенком, сообщили источники.

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«29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года. <…> Когда девушка забеременела, то решила ехать рожать в Аргентину. <…> После очередной ссоры [с мужем] женщина выпала из окна вместе грудным ребенком», — пишет Baza со ссылкой на источники.

Из России жительница Уфы уехала вместе с мужем после начала мобилизации. Сначала семья жила в Грузии, а затем в Турции. После родов женщина захотела вернуться на родину, но муж был против, из-за чего начались ссоры. По версии супруга, его жена страдала постродовой депрессией. Полиция проверяет супруга на причастность к гибели жены.