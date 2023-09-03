Министра транспорта Хакасии арестовали за получение взятки

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасии Дмитрий Василиади заключен под стражу на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
"Абаканский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2023 года министра транспорта и дорожного хозяйства республики Василиади Дмитрия Пантелеевича", - говорится в сообщении.
Министру предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).