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В Хакасии арестовали министра транспорта за получение взятки

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасии Дмитрий Василиади заключен под стражу на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Министра транспорта Хакасии арестовали за получение взятки
© Верховный Совет Республики Хакасия/ CC BY 4.0

"Абаканский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2023 года министра транспорта и дорожного хозяйства республики Василиади Дмитрия Пантелеевича", - говорится в сообщении.

Министру предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).