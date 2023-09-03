Поджигатель пытался сбить график поездов в Ростовской области

Telegram-канал SHOT сообщает о попытке злоумышленника из Ростова-на-Дону сжечь железнодорожное оборудование близ перегона Кизитеринка — Александровка. Канал пишет, что мужчина поджег релейный шкаф, однако возгорание быстро потушили, на движение составов его действия не повлияли. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT утверждает, что поджог был совершен в ночь на 1 сентября рядом с городом Аксай в Ростовской области. Злоумышленник после содеянного сразу скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

Следователи не исключают, что поджигатель мог действовать по наводке куратора из соцсетей за денежное вознаграждение. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Террористический акт».