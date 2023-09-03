На восток Грузии обрушился шторм с крупным градом

Мощный шторм накрыл восточные районы Грузии. Десятки домов остались без электроснабжения, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, были уничтожены ценные виноградники и другие сельскохозяйственные культуры в Телавском, Гурждаанском и Ахметском районах Кахетии. Кроме того, существенные повреждения получили здания и автомобили.

Наиболее пострадали села Вачнадзиани, Калаури, Вазисубани, Шашиани, Велисцихе, Лалискури, Пшавели. Кроме того, шторм повалил опоры электропередач, деревья, повредил виноградники в Маграани, Фичховани и Аргохи.

Губернатор Кахетии Георгий Аладашвили пояснил, что в пострадавших муниципалитетах будут зафиксированы повреждения, с тем, чтобы в дальнейшем отремонтировать пострадавшие дома.

Глава региона добавил, что испорченный урожай винограда будет все же собран и передан виноделам.